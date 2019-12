Lot volerà anche a Rimini da Varsavia nella Summer 2020

08:33

C’è anche il Federico Fellini di Rimini tra le novità della prossima stagione estiva di Lot Polish Airlines.

Il vettore polacco inserirà infatti un collegamento settimanale da Varsavia sullo scalo della Riviera Romagnola che sarà attivo dal 6 giugno al 26 settembre con partenza e arrivo il sabato.



Il 2020 sarà un anno di forte espansione per la compagnia aerea che, oltre al collegamento su Rimini, introdurrà anche nuove rotte su Chania, Fiume, Tirana, Spalato, Zara, Dubrovnik e Zagabria. Anche per le new entry le vendite sono già aperte e i voli sono disponibili sui principali gds.