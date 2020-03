11:08

“Avremo prezzi ragionevoli, ma non faremo concorrenza alle low cost con tariffe da 20-30 euro”. Emergono nuovi particolari sul progetto Aerolinee Siciliane, il cui decollo dovrebbe avvenire nel prossimo mese di giugno.

Il vettore che sta nascendo in seguito al progetto di azionariato popolare è stato presentato nel corso del weekend in un evento che si è tenuto a Messina, durante il quale sono stati illustrati i programmi di sviluppo. Aerolinee Siciliane decollerà con due aerei in flotta, anche se l’obiettivo è arrivare fino a quota 10 nel giro di 5 anni.



Gli aeroporti

Comiso, Palermo e Catania saranno gli aeroporti di riferimento per quanto riguarda la Sicilia e saranno collegati con le città di Roma, Bologna e Milano. Poi si pensa anche a uno sviluppo all’estero, con l’obiettivo di volare anche a Stoccarda, Parigi, Londra e Tunisi. Non è inoltre escluso l’inserimento anche nel vicino aeroporto di Reggio Calabria.



Per quanto riguarda gli azionisti, l’obiettivo è arrivare a quota 5mila per un totale di 10 milioni di euro di capitale. Data ultima per aderire il prossimo 20 marzo.