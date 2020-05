10:06

Il rinvio del progetto sui voli a lungo raggio verso l’Europa da parte di JetBlue era dato romai quasi per scontato vista la situazione attuale. Una crisi che qualche giorno fa ha spinto per esempio la Qantas a dire un no al Project Sunrise per i voli da 20 ore.

Invece ieri è arrivato dal vettore Usa l’annuncio a sorpresa: tutto confermato, i primi voli su Londra ci saranno a partire dal prossimo anno. Secondo quanto riportato da Simpleflying, la compagnia ha deciso di confermare gli ordini per gli A321lr che consentiranno di effettuare voli long haul.



Inoltre secondo il vettore nel mercato ci sarà un bisogno maggio di voli con il modello low cost adottato da JetBlue e quindi sarà necessario intercettare la domanda.