Air Italy, due ipotesi per mantenere in vita la compagnia

Dopo il congelamento dei licenziamenti e l’avvio della cassa integrazione per i dipendenti, per Air Italy si apre una sorta di fase due. Una fase in cui le istituzioni saranno al lavoro per cercare di creare un futuro per la compagnia.

“Ci aspettiamo che queste professionalità e risorse riconosciute – ha commentato il governatore della Regione Sardegna Christian Solinas - vengano inserite in un piano industriale coerente che valorizzi sia i collegamenti di medio e lungo raggio sia quelli di corto raggio che mettano al centro la nostra Isola e la continuità territoriale”.



Due le ipotesi alle quali Governo e Regione stanno mettendo mano. La prima riguarda l’inserimento di Air Italy all’interno del piano industriale della nuova Alitalia, magari come costola regionale della compagnia. La seconda riporterebbe in pista un progetto nato a inizio anno e vedrebbe la compartecipazione di Lombardia e Sardegna nella creazione di una nuova compagnia.