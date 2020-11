Berlino Brandeburgo: subito chiusa la seconda pista e, dalla primavera, anche il Terminal 5

15:53

È passato solo un mese dalla tanto attesa apertura del nuovo aeroporto di Berlino e per lo scalo la maledizione che lo ha accompagnato sin dalla sua progettazione sembra non avere fine. La situazione attuale del traffico è impietosa e la società di gestione ha deciso di prendere due drastiche misure.

La prima, con effetto immediato, vedrà la chiusura della seconda pista, mente la seconda, a partire dalla primavera e per un anno, la chiusura del Terminal 5, che altro non è che il vecchio aeroporto Schoenefeld, annesso ora al Willy Brandt.



Impossibile gestire i costi con la domanda attuale, è stata la motivazione della misura adottata. Misura che potrebbe avere conseguenze anche sul traffico low cost su Berlino. Il Terminal 5 era dedicato alle Lcc come Ryanair e Wizz Air, che dovrebbero ora pensare al trasloco sul terminal principale. Con costi decisamente più alti.