Skytrax premia Qatar Airways: 5 stelle per le misure anti-Covid

Qatar Airways è la prima compagnia aerea a ottenere da Skytrax la valutazione di 5 stelle nel Covid-19 Airline Safety Rating. "Questo risultato spiega l’amministratore delegato del gruppo, Akbar Al Baker - evidenzia le meticolose misure e procedure che Qatar Airways ha impiegato per salvaguardare la salute e il benessere dei passeggeri durante la pandemia globale fino ad oggi”.

I criteri di valutazione

L’assegnazione del riconoscimento è frutto di un’indagine dettagliata effettuata dal team Skytrax nel dicembre 2020 che, come spiega eTurboNews, ha valutato l'efficacia e la coerenza con cui vengono rispettate le procedure di igiene e sicurezza anti Covid-19 della compagnia aerea, dal check-in all’imbarco.



Cinque stelle anche all'Hamad International Airport

Ogni fase del viaggio è stata sottoposta a valutazione e sono stati anche effettuati test a bordo per misurare il potenziale livello di contaminazione delle superfici di contatto. Il raggiungimento delle 5 stelle Skytrax nel Covid-19 Airline Safety Rating si aggiunge al riconoscimento attribuito alla sede e hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport (HIA), recentemente nominato come primo scalo in Medioriente e Asia ad aver ricevuto le 5 stelle da Skytrax per la sicurezza aereoportuale anti-Covid.