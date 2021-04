JetBlue, accordo con Qatar per espandere il network

19:29

JetBlue ha annunciato che il suo accordo di codeshare con Qatar Airways si espanderà per dare al mercato un'offerta più ampia a livello internazionale. Le prenotazioni per i nuovi voli apriranno il 19 aprile.

Si tratta di un'operazione che consentirà a JetBlue di operare, grazie a Qatar sfruttando Doha come hub, su 9 rotte statunitensi: Boston Chicago, Dallas, Atlanta, Houston, Miami, New York JFK, Philadelphia e Washington.



Da questi scali sarà poi possibile spostarsi all'interno degli Usa, verso i Caraibi e l'America Latina ma anche verso destinazioni di Africa, Asia e Medioriente.



Come riporta travelpulse.com, anche JetBlue darà il suo contributo inserendo il proprio codice su 8 rotte che faciliteranno le connessioni di Qatar verso Amman, Kuala Lumpur, Malé, Muscat, Salalah, Seychelles e Singapore ed Entebbe.



Gaia Guarino