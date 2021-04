JetBlue, c'è l'ultimo via libera: sì ai voli da New York e Boston a Londra

10:40

Adesso manca solo un tassello, ovvero su quale aeroporto di Londra atterreranno gli aerei, poi il progetto potrà partire definitivamente. È arrivato anche il via libera dell’autorità per l’aviazione della Gran Bretagna al debutto sui voli transatlantici di JetBlue, che potrà effettuare collegamenti sulla capitale del Regno Unito sia da New York sia da Boston.

Si tratta di un evento fondamentale perché ora la compagnia potrà alzare il velo sullo schedule programmato e iniziare a vendere i biglietti. Come anticipato nelle scorse settimane il programma prevede di iniziare i voli già da questa estate.



Ancora un po’ di suspence invece, come detto, sul nome dell’aeroporto londinese dove atterreranno gli aerei di JetBlue, anche se su Twitter, si legge su Simpleflying, la compagnia ha detto che il mistero verrà svelato a breve.