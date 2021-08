Delta rilancia sull’Italia: nuovo volo per Boston

14:10

Decollerà da domani, 5 agosto, il nuovo volo targato Delta Air Lines che collegherà Roma a Boston. La rotta sarà operata tre volte a settimana e si va ad aggiungere ai collegamenti su Atlanta e New York, sempre sulla Capitale.

“L’Italia è sempre stata una delle destinazioni europee più popolari per i clienti Delta e, da quando il paese ha allentato le restrizioni all’ingresso e l’obbligo di quarantena per i viaggi non essenziali, abbiamo visto aumentare la domanda per i nostri voli - ha detto Amy Martin, managing director - network planning di Delta. -. Boston ha un’importante comunità italiana e questo nuovo volo consentirà loro di ricongiungersi con la famiglia e gli amici oltre l'Atlantico".



Federico Scriboni, head of aviation business development di Adr, aggiunge: “Boston da sempre rappresenta una delle principali destinazioni nel Nord America per volumi di domanda, combinando un buon mix di traffico leisure e flussi business”.



I voli decolleranno da Roma alle 10 ogni mercoledì, venerdì e domenica, per atterrare a Boston alle 13:45; dagli States invece la partenza è fissata alle 17:35 di martedì, giovedì e sabato, con arrivo a Roma alle 7:45 del giorno successivo.