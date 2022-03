08:03

Troppo dispendioso e complicato aggirare lo spazio aereo russo. Per le compagnie aeree giapponesi l’unica soluzione è cancellare i voli sull’Europa.

Nella giornata di ieri All Nippon Airways e Japan Airlines hanno annunciato la cancellazione di tutti i voli di linea da e per il Vecchio Continente. Come riporta eturbonews.com. La scelta è stata dettata ovviamente dalla situazione in Russia ed Ucraina e dalla “elevata possibilità”, afferma Ana sul proprio sito, che i propri aerei “non siano in grado di sorvolare la Russia”.



La situazione dei voli

Prima dello scoppio del conflitto, Jal e Ana operavano in media 60 voli la settimana su diverse mete europee, principalmente Londra, Parigi, Francoforte ed Helsinki.



Inoltre, la scorsa settimana Jal aveva già cancellato il suo collegamento su Mosca.



Di per sé, per il momento, il Giappone non ha chiuso lo spazio aereo alle compagnie russe né la Russia ha preso una decisione simile nei confronti dei vettori nipponici. La scelta di Jal e Ana dunque è sostanzialmente di precauzione, dal momento che dal punto di vista tecnico i loro aerei potrebbero sorvolare la Russia.