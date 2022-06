08:00

La mancanza di forza lavoro (piloti, ma non solo) è uno dei nodi fondamentali di questa estate e lo sarà ancora per diversi mesi, stando alle previsioni del comparto. Così le compagnie aeree stanno cercando modi per aumentare la capienza disponibile sul mercato.

Uno di questi, come riporta preferente.com, sarebbe il ricorso all'A380, il gigante dei cieli che era stato mandato in soffitta, dal momento che non rispondeva più alle esigenze di un mercato concentrato sui collegamenti point-to-point.



Il ritorno del gigante

Un caso è quello di British Airways, che sta rimettendo in pista gli A380 per incrementare i posti disponibili, dal momento che il numero dei voli è destinato ad assottigliarsi. E tutto questo pochi mesi dopo quel fatidico 16 dicembre in cui l'ultimo A380 era uscito dalla fabbrica.



Costi di produzione e consumi non sembrano spaventare le compagnie, il cui obiettivo primario ora è quello di riuscire a soddisfare la domanda di viaggi, in decisa impennata.