Via libera agli animali domestici in cabina. Il Consiglio di Amministrazione dell’Enac ha approvato ieri una delibera che consente il trasporto a bordo - e quindi non più in stiva - dei pet anche oltre il limite attuale di 8-10 kg.

Una decisione che vuole andare incontro alle esigenze dei passeggeri che viaggiano con animali da compagnia, nell’ottica di rendere il trasporto aereo più ‘pet-friendly’.

“Si conferma la capacità dell’Enac ad aprire a soluzioni regolamentari che, nel pieno rispetto della sicurezza del volo, rispondano al contempo a nuove esigenze sociali, agevolando il trasporto in aereo del proprio animale domestico ad un maggior numero di passeggeri”, commenta in uno statement il presidente dell’Ente Nazionale di Aviazione Civile, Pierluigi Di Palma.

Le disposizioni

Le nuove regole, elaborate dall’Enac, permettono quindi l’adozione da parte dei vettori di procedure dedicate: gli animali dovranno essere sistemati in trasportini omologati, posizionabili anche sopra i sedili, senza intralciare le uscite di emergenza o l’operatività dell’equipaggio, garantendone il benessere.

I contenitori dovranno essere fissati con le cinture o con specifici sistemi di ancoraggio.