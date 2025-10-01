“Le attività turistiche hanno basse barriere all’ingresso, ovvero il costo degli investimenti iniziali, in termini relativi, è più basso che altre attività economiche. Questo ha fatto sì che negli scorsi anni molte persone hanno trovato nel turismo nuove e insperate opportunità di lavoro”, ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenuto all’ultimo giorno del Wttc di Roma.

Il titolare del dicastero ha ribadito le priorità del Governo, ovvero investire su infrastrutture, scuole di formazione moderne e tecnologie. “Gli operatori che hanno compreso per primi l’importanza delle piattaforme digitali, ad esempio, sono diventati grandi attori economici nell’era della trasformazione digitale. Questo vale ancora piu oggi con l’intelligenza artificiale. Solo chi sarà proattivo verso queste tecnologie rimarrà competitivo”.

Infine, in chiusura di intervento ha rivolto un appello agli operatori presenti in sala: “Invito tutti a cooperare per fare economie di scala e vincere le sfide future”.