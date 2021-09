Rivoluzione Alpitour: con il progetto InNova tre cluster e 7 brand per il tour operating

11:50

Tre cluster per 5 brand e 2 ‘sister brand’. È il risultato del progetto InNova messo a punto da Alpitour e presentato questa mattina a Milano. Una trasformazione profonda della divisione tour operating che ha portato alla sparizione di alcuni brand, assorbiti all’interno di altre divisioni.

Il frutto, ha evidenziato il presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, di “un forzato periodo di blocco operativo che il nostro Gruppo ha trasformato in un’opportunità di cambiamento di rinnovamento interno che ha coinvolto molteplici aree aziendali, inserendo nuove modalità di lavoro, snellendo processi e rivedendo flussi”.



La nuova struttura

Entrando nel dettaglio il cluster Mainstream conterrà al suo interno i marchi Alpitour, Francorosso e Bravo, quest’ultimo frutto della fusione tra Bravo Club ed Eden Village, con oltre 35 villaggi in 18 Paesi. Prodotto core saranno appunto villaggi e club nel segno dell’italianità e rivolti a famiglie e coppie. Secondo cluster è Seamless & No Frills su cui si concentro il brand Eden Viaggi che assorbe al suo interno Margò e Karambola; proporrà hotel e resort no frills con appartamenti e case vacanza nel segno della flessibilità e rivolti a single, coppie senza figli e pubblico under 35. Infine Specialties e Goal Oriented che si identifica con il marchio Turisanda 1924 declinato anche nelle sister brand Presstour by Turisanda e Made by Turisanda. Si tratta del segmento up level con viaggi itineranti e su misura, combinati e hotel di lusso.



“Abbiamo voluto semplificare, razionalizzare e innovare – aggiunge il direttore generale tour operating Alpitour World Pier Ezhaya - per essere pronti a un panorama profondamente cambiato, in cui è necessario dettare nuove regole per continuare a giocare la partita del turismo, di cui non solo siamo protagonisti, ma i primi tifosi”.