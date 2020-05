09:38

Le compagnie aeree non avranno l’obbligo di lasciare vuoto il sedile centrale per garantire il distanziamento dei passeggeri. Ad annunciarlo la Commissione europea, che tra le linee guida per il trasporto aereo segnala comunque l’uso obbligatorio delle mascherine a bordo e negli aeroporti, nel quadro - spiega Reuters - di una situazione di ripristino graduale dei viaggi bloccati dalla pandemia dovuta al Covid-19.

La regola del posto vuoto centrale era già stata definita “senza senso” da O’Leary: “Anche se voleremo con l’occupazione consigliata - spiegava il ceo di Ryanair - il sedile di mezzo non fornirà alcun distanziamento sociale. È solo un’idea idiota, che non può raggiungere alcun risultato”.