Spirit prova a salvarsi chiudendo il 25% delle rotte

Stop a un quarto delle rotte. Questo l’estremo tentativo di Spirit Airlines di salvarsi.
La compagnia low cost americana per la seconda volta nel 2025 ha dovuto sospendere i pagamenti per problemi di liquidità, come riporta preferente.com.
Dave Davis, l’amministratore delegato, ha comunicato ai dipendenti in una lettera che le misure comporteranno oltre al taglio delle rotte anche una riduzione del personale. “Purtroppo, si tratta di misure molto severe, necessarie per rimettersi in sesto. Sappiamo che questo aumenta l’incertezza, ma vi informeremo non appena avremo decisioni chiare”.
I numeri sono già sul tavolo: 270 dipendenti in meno e 140 declassamenti da capitano a primo ufficiale.
Anche i sindacati sembrano aver ritirato l’ascia di guerra, forse alla luce delle recenti vicende, che lascerebbero ben pochi spiragli di trattativa.
Remo Vangelista