Nel momento in cui il mondo del turismo sta tirando le somme in vista del picco estivo, lo scenario del trasporto aereo è in piena trasformazione. Ha tenuto banco nelle ultime settimane la vicenda Ita Airways-Lufthansa, annunciata da mesi, che sta cambiando profondamente l’assetto europeo dei trasporti, con i tedeschi che ampliano il loro raggio d’azione e risultano sempre più determinanti per i collegamenti da e per il Vecchio Continente.

Le mosse su Milano

Una manovra, quella di Lh, che ha portato con sé un’importante conseguenza: l’aumento dell’importanza di easyJet su Linate. La compagnia low cost è stata infatti scelta come ‘remedy taker’ per controbilanciare l’alleanza Ita-Lufthansa, aggiudicandosi slot sul city airport milanese. Una posizione privilegiata per i collegamenti da e per il capoluogo lombardo, dalla quale il vettore arancione potrà verosimilmente avere un buon ritorno.

Sempre nell’area di Milano a muoversi è anche Aeroitalia, che rilancia lo storico collegamento Malpensa-Fiumicino. Una rotta un tempo ambitissima (era stata anche al centro di discussioni all’Antitrust) che aveva visto ridimensionare il proprio peso dopo l’arrivo dell’Alta velocità ferroviaria. Ma che ora, considerati i flussi in movimento sulla direttrice, potrebbe tornare in auge.

In tema di movimenti societari, da citare anche l’ingresso di Lufthansa in Air Baltic con il 10%, segno di come l’espansione del colosso tedesco non accenni a fermarsi.

Se da un lato si lanciano nuovi collegamenti, ci sono anche player che riducono l’impegno, come quella Ryanair che deve fare i conti con le consegne a rilento dei nuovi aeromobili e che sta rivedendo i suoi impegni sull’Italia, ma anche sulla Spagna. Due Paesi cardine per il turismo estivo.

I nodi da sciogliere

Oltre alle certezze appena elencate, ci sono anche le questioni aperte. Tra queste sicuramente l’interesse di Msc, salito alla ribalta delle cronache nelle scorse ore, per Alpitour, gruppo che al suo interno ha anche la compagnia aerea Neos. Per il momento lo scenario è ancora tutto in divenire, ma l’operazione avrebbe sicuramente delle conseguenze anche nel mondo del trasporto aereo.

Partita ancora tutta da giocare è anche quella di Air Europa, che dopo il tavolo saltato con Iag ora è al centro di trattative che vedono un testa a testa tra Air France e Lufthansa, entrambe interessate ad aggiudicarsi le quote degli spagnoli.