Moxy a quota cento in Emea con la new entry di Belfast

Dopo l’apertura del Moxy Verona il brand di design di Marriott raggiunge quota cento nell’area Emea con la new entry: il Moxy di Belfast.

La regione ospita ora quasi due terzi del totale delle proprietà Moxy. L’hotel, il primo per il brand in Irlanda del Nord, dispone di 179 camere e presenta tutti i tratti distintivi dell’identità del marchio, con uno stile giocoso e spazi pubblici vivaci e accoglienti.

Il progetto di riconversione è stato realizzato in collaborazione con MHL Hotel Collection. “Raggiungere i 100 hotel in Emea è un momento di orgoglio per il marchio Moxy - ha dichiarato a TopHotelNews Neal Jones, chief operating officer per Europa e Africa dei marchi premium e select service di Marriott. “Moxy Belfast City - aggiunge - incarna tutto ciò che i nostri ospiti amano del marchio: design audace, servizio dinamico e un senso di divertimento inconfondibilmente Moxy”.

Tra le recenti aperture del marchio in Emea figurano Moxy Pompei e Moxy Verona in Italia, Moxy Nizza in Francia, Moxy Varsavia in Polonia e un’aggiunta in Germania: il Moxy Kupferzell Hohenlohe.