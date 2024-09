Club Med: crescita del 13% sul mercato italiano

Primo semestre con il segno più sul mercato italiano per il Club Med. Il tour operator ha fatto segnare una crescita del 13 per cento del business value con le destinazioni di lungo raggio che hanno avuto un ruolo determinante in questo incremento, incidendo per il 72 per cento sul totale.

Tra le singole mete il maldiviano Club Med Kani ha totalizzato il 17 per cento del totale, seguito dal Seychelles (10 per cento) e dal Turkoise alle Bahamas (6 per cento).

“Il segmento montagna ha rappresentato il 18% delle vendite totali – aggiunge l’azienda in una nota -, con un aumento del 20% del business value rispetto all'anno precedente con un’offerta che non ha competitor con ski pass e lezioni di sci o snowboard inclusi per tutti i livelli e tutte le età a partire da 4 anni. I resort più venduti sono Saint Moritz (Svizzera), Pragelato Sestriere (Italia) e Tignes (Francia); il segmento famiglie, per quanto riguarda la montagna, è cresciuto del 15%, trainato dall'offerta di corsi di sci con maestri certificati e Kids Club”.