Kel 12, adv in contatto diretto con i Dmc per migliorare i processi

Le agenzie di viaggi sono una costante nei pensieri di Kel 12, che inaugura un nuovo progetto. “Abbiamo deciso che, per i ‘vostri’ prodotti tailor made, potrete accedere direttamente ai nostri Dmc, parlare con loro e farvi fare le quotazioni. Questo consentirà di accelerare tutto il processo e di arrivare al livello di qualità che desiderate: a quel punto la promessa sarà vostra! Dal canto nostro, vi garantiamo che il livello di serietà e conoscenza dei nostri partner è di assoluto livello”. L’ha spiegato Gianluca Rubino, ceo del Gruppo Kel 12, rivolgendosi agli adv intervenuti alla Convention ‘Una notte al museo’.

“Ci è sembrato giusto - ha precisato -, poiché ci siamo resi conto che non sarebbe stato sempre facile seguire al meglio le vostre richieste. Quindi, in alcuni casi, questo potrà semplificarvi il lavoro oltre ad accrescere la vostra competitività e, probabilmente, anche la vostra marginalità”. Intanto, a fronte di un bilancio che indica importanti incrementi di fatturato messi a segno dal canale distributivo agenziale, con punte del 64% in Piemonte e Campania, del 55% in Toscana e 54 in Sicilia, si intensificano le iniziative del Gruppo Kel 12 per il trade: dalle proposte formative online di Kel 12 Lab ai Roadshow Kel 12 Connection nelle città italiane, con 10 appuntamenti quest’autunno e 8 nella primavera 2026, a cui si aggiungeranno due fam trip.